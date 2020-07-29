Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)

Аталанта добыла волевую победу над Пармой.

В 37-м туре Серии А Аталанта гостевала у Пармы. Хозяева поля первыми забили гол и долго вели в счете. Уже во втором тайме после выхода на замену украинец Руслан Малиновский со штрафного сравнивает счет. А на 84-й минуте Гомес забивает гол после чудо-прохода. Таким образом, Аталанта добыла тяжелые 3 очка и набрала 78 очков. Но, Интер сумел обыграть Наполи и обойти команду Малиновского на 1 очко в борьбе за второе место.

Обзор матча

Парма — Аталанта 1:2

Голы: Кулусевски, 43 — Малиновский, 70, Гомес, 84

Парма: Сепе — Гальоло (Пеццелья, 83), Алвеш, Дермаку, Дармиан — Барилла (Якопони, 83), Куртич, Куцка - Жервиньо (Карамо, 67), Капрари (Силигарди, 79), Кулусевски

Аталанта: Голлини — Паломино (Хатебур, 36), Шутало (Джимсити, 46), Кальдара (Муриэль, 60) — Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс — Пашалич (Малиновский, 46) — Гомес (Тамезе, 85), Сапата

Предупреждения: Дармиан, Куцка — Шутало.