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Лопес о бое с Ломаченко: Хочу нокаутировать этого парня

Лопес о бое с Ломаченко: Хочу нокаутировать этого парня
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф isport.ua
Мексиканский боксер продолжает подогревать интерес к поединку против Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в очередной раз заявил об уверенности в победе над украинским чемпионом по версии WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Еще в мае 22-летний боксер отказался проводить промежуточный поединок перед встречей с Василием Ломаченко.

"Рад, что тогда отказался от проведения промежуточного боя. Мы однозначно думали только о Ломаченко, планировали устроить поединок с ним в 2020 году. Именно с ним будет мой следующий бой. Его организация - приоритет для меня, хочу нокаутировать этого парня. Как только началась пандемия, я тут же сказал Бобу Аруму: "У меня не будет разминочного боя. Таковым для меня станет бой с Ломаченко". Вот так все и было", - сказал Лопес в интервью DAZN.

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Ранее стало известно, что Top Rank приступила к перегворам по бою Ломаченко - Лопес.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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