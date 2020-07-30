Лопес о бое с Ломаченко: Хочу нокаутировать этого парня

Мексиканский боксер продолжает подогревать интерес к поединку против Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в очередной раз заявил об уверенности в победе над украинским чемпионом по версии WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Еще в мае 22-летний боксер отказался проводить промежуточный поединок перед встречей с Василием Ломаченко.

"Рад, что тогда отказался от проведения промежуточного боя. Мы однозначно думали только о Ломаченко, планировали устроить поединок с ним в 2020 году. Именно с ним будет мой следующий бой. Его организация - приоритет для меня, хочу нокаутировать этого парня. Как только началась пандемия, я тут же сказал Бобу Аруму: "У меня не будет разминочного боя. Таковым для меня станет бой с Ломаченко". Вот так все и было", - сказал Лопес в интервью DAZN.

Ранее стало известно, что Top Rank приступила к перегворам по бою Ломаченко - Лопес.