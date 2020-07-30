Когда состоится бой Усик - Чисора: Хэй назвал возможные даты

Бой с Усиком может состояться до середины октября.

Знаменитый в прошлом боксер Дэвид Хэй, а теперь менеджер британского боксера Дерека Чисоры, назвал возможные даты боя с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Хэй отталкивается от боя Поветкин - Диллиан Уайт, который состоится 22 августа. В идеале бои pay-per-view чередуются спустя 6-7 недель. Вот и промоутер Чисоры подсчитал, что поединок с Усиком должен пройти в середине октября.

Победитель боя Усик - Чисора сможет рассчитывать на поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.