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Когда состоится бой Усик - Чисора: Хэй назвал возможные даты

Когда состоится бой Усик - Чисора: Хэй назвал возможные даты
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Бой с Усиком может состояться до середины октября.

Знаменитый в прошлом боксер Дэвид Хэй, а теперь менеджер британского боксера Дерека Чисоры, назвал возможные даты боя с украинцем Александром Усиком.  Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Хэй отталкивается от боя Поветкин - Диллиан Уайт, который состоится 22 августа. В идеале бои pay-per-view чередуются спустя 6-7 недель. Вот и промоутер Чисоры подсчитал, что поединок с Усиком должен пройти в середине октября.

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Победитель боя Усик - Чисора сможет рассчитывать на поединок с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Спорт, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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