Поветкин поможет Чисоре подготовиться к Усику (Видео)

Александр Поветкин проведет спарринг-сессию со следующим соперником Александра Усика Дереком Чисорой.

Российский супертяж Александр Поветкин рассказал о своей подготовке к бою за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе с британцем Диллианом Уайтом. Поединок должен состояться в рамках шоу Matchroom Boxing в штаб-квартире промоутерской компании 22 августа.

"Уважаемые друзья, болельщики. Всем здоровья, добра. Тренируемся и готовимся к бою 22 августа. Смотрите будет интересно.

Седьмого числа вылетаем. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за пандемии коронавируса многое не получилось. Мы приедем седьмого августа, а он должен будет приехать к нам на сбор и мы начнем совместные тренировки. У нас будет дней 10 позаниматься", - рассказал Поветкин на своей страничке в Instagram.

Ранее стал доступен постер боя Поветкин - Уайт.