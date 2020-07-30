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Поветкин поможет Чисоре подготовиться к Усику (Видео)

Поветкин поможет Чисоре подготовиться к Усику (Видео)
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Александр Поветкин проведет спарринг-сессию со следующим соперником Александра Усика Дереком Чисорой.

Российский супертяж Александр Поветкин рассказал о своей подготовке к бою за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе с британцем Диллианом Уайтом. Поединок должен состояться в рамках шоу Matchroom Boxing в штаб-квартире промоутерской компании 22 августа. 

 
 
 
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Всем добра «Уважаемые друзья, болельщики, всем здоровья, добра! Тренируемся, готовимся к бою 22 августа. Смотрите, будет интересно! Мы вылетаем 7 августа. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за это пандемии много чего не получилось. Мы приедем 7-го числа, и вроде он должен подъехать к нам на сбор, и мы вместе должны будем потренироваться. Дней десять у нас есть позаниматься».

Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr)

"Уважаемые друзья, болельщики. Всем здоровья, добра. Тренируемся и готовимся к бою 22 августа. Смотрите будет интересно.

Седьмого числа вылетаем. Чисора должен был приехать с самого начала, но из-за пандемии коронавируса многое не получилось. Мы приедем седьмого августа, а он должен будет приехать к нам на сбор и мы начнем совместные тренировки. У нас будет дней 10 позаниматься", -  рассказал Поветкин на своей страничке в Instagram.

Ранее стал доступен постер боя Поветкин - Уайт.

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Александр Поветкин, Бокс.

Автор:

Телеграф
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