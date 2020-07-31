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Big Boxing Night от Усика: результаты взвешивания (Видео)

Big Boxing Night от Усика: результаты взвешивания (Видео)
13:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сегодня, 31 июля, в отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.

В главном бою вечера бокса украинский супертяж Владислав Сиренко проведет бой с Павлом Кроленко. Владислав значительно перевесил своего оппонента, показав на весах свыше 114 кг. Вес Кроленко составил 105,5 кг.

Видео взвешивания:

Результаты взвешивания вечера бокса Big Boxing Night.

  • Павел Кроленко (105,5 кг) - Владислав Сиренко (114,3)
  • Роман Шкарупа (77) - Петр Иванов (77,8)
  • Руслан Щелев (74,9) - Андрей Великовский (73,1)
  • Константин Довбищенко (107,2) - Александр Захожий (104,9)
  • Анатолий Хунанян (73,7) - Дмитрий Митрофанов (73) 
  • Андрей Исаев (59,5) - Олег Малиновский (59,6)
  • Семен Пахомов (99,3) - Виктор Выхрист (104,4)
  • Павел Крышковец (81,6) - Андрей Исаков (82)
  • Вадим Костючок (84,5) - Станислав Кутин (90)
  • Эдуард Меринец (64,3) -  Зоравор Петросян (64,9)
  • Данило Савченко (55,7) - Александр Соломенников (57,5)
  • Павел Лукьянов (103) - Дмитрий Безус (122,3)
  • Сергей Ккрапшила (78,9) - Даниэль Лапин (78,8)

Напомним, вечер бокса Big Boxing Night состоится завтра, 1 августа. В прямом эфире в Украине шоу покажет телеканал Xsport. Начало трансляции в 18:40 по киевскому времени.

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Бокс, Александр Усик, Владислав Сиренко.

Автор:

Телеграф
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