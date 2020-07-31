Big Boxing Night от Усика: результаты взвешивания (Видео)

Сегодня, 31 июля, в отеле Hilton Kyiv состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Big Boxing Night промоутерской компании Александра Усика Usyk 17.
В главном бою вечера бокса украинский супертяж Владислав Сиренко проведет бой с Павлом Кроленко. Владислав значительно перевесил своего оппонента, показав на весах свыше 114 кг. Вес Кроленко составил 105,5 кг.
Видео взвешивания:
Результаты взвешивания вечера бокса Big Boxing Night.
Павел Кроленко (105,5 кг) - Владислав Сиренко (114,3)
Роман Шкарупа (77) - Петр Иванов (77,8)
Руслан Щелев (74,9) - Андрей Великовский (73,1)
Константин Довбищенко (107,2) - Александр Захожий (104,9)
Анатолий Хунанян (73,7) - Дмитрий Митрофанов (73)
Андрей Исаев (59,5) - Олег Малиновский (59,6)
Семен Пахомов (99,3) - Виктор Выхрист (104,4)
Павел Крышковец (81,6) - Андрей Исаков (82)
Вадим Костючок (84,5) - Станислав Кутин (90)
Эдуард Меринец (64,3) - Зоравор Петросян (64,9)
Данило Савченко (55,7) - Александр Соломенников (57,5)
Павел Лукьянов (103) - Дмитрий Безус (122,3)
Сергей Ккрапшила (78,9) - Даниэль Лапин (78,8)
Напомним, вечер бокса Big Boxing Night состоится завтра, 1 августа. В прямом эфире в Украине шоу покажет телеканал Xsport. Начало трансляции в 18:40 по киевскому времени.
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