Постол - Рамирес: боксеры взвесились за месяц до боя

По регламенту WBC спортсмены прошли предварительное взвешивание. За месяц до боя вес претендента составил 66,6 кг, а вес чемпиона - 69,4 кг.
Напомним, чемпионский бой Рамирес - Постол состоится 29 августа на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Этот поединок должен был пройти в начале февраля в Китае, однако из-за пандемии коронавируса шоу перенесли сначала на 9-е мая, а затем на 29 августа.
Хосе Карлос Рамирес является непобедимый боксером с рекордом 25-0, 17 КО. Украинский Iceman, в свою очередь, провел на профи-ринге 31 бой, выиграв 29 поединков, 12 нокаутом. У Постола в карьере есть два поражения решением судей: от Джоша Тэйлора и Теренса Кроуфорда.
В своем последнем бою украинец в десятираундовом поединке побил француза Мохамеда Мимуна. В свою очередь Рамирес нокаутировал Мориса Хукера.