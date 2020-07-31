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Постол - Рамирес: боксеры взвесились за месяц до боя

Постол - Рамирес: боксеры взвесились за месяц до боя
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям WBC и WBO американец Хосе Карлос Рамирес и бывший чемпион WBC в этом же весе украинец Виктор Постол прошли обязательную процедуру взвешивания за 30 дней до боя. Об этом сообщает boxingscene.

По регламенту WBC спортсмены прошли предварительное взвешивание. За месяц до боя вес претендента составил 66,6 кг, а вес чемпиона - 69,4 кг.

Напомним, чемпионский бой Рамирес - Постол состоится 29 августа на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Этот поединок должен был пройти в начале февраля в Китае, однако из-за пандемии коронавируса шоу перенесли сначала на 9-е мая, а затем на 29 августа.

Хосе Карлос Рамирес является непобедимый боксером с рекордом 25-0, 17 КО. Украинский Iceman, в свою очередь, провел на профи-ринге 31 бой, выиграв 29 поединков, 12 нокаутом. У Постола в карьере есть два поражения решением судей: от Джоша Тэйлора и Теренса Кроуфорда.

В своем последнем бою украинец в десятираундовом поединке побил француза Мохамеда Мимуна. В свою очередь Рамирес нокаутировал Мориса Хукера.

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Бокс, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.

Автор:

Телеграф
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