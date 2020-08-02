Яркие бои и жуткий нокаут: Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина (Видео)

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Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В главном бою Тэд Чизмэн завоевал титул IBF International в первом среднем весе.

В субботу, 1 августа, в Британии состоялось первое масштабное шоу Matchroom Boxing после возобновления турниров - Fight Camp 1. 

В Брентвуде в штаб-квартире промоутерской компании в главном бою вечера бокса сразились британцы Тэд Чизмэн и Сэм Эггингтон. На кону схватки стоял пояс Эггингтона по версии IBF International в первом среднем весе. Итогом поединка стала победа Тэда Чизмэна единогласным решением судей: 113-116, 114-115 и 113-116.

Кроме того, в андеркарде прошел еще один "титульник". Джеймс Теннисон завоевал титул чемпиона Британии в легком весе, победив техническим нокаутом в шестом раунде Гэвина Гвинна .

В еще одном титульном поединке карда Фабио Уордли техническим нокаутом в третьем раунде одолел Саймона Валлили и стал чемпионом Британии в хэвивейте.

Кроме того, на шоу Matchroom Джордан Гилл единогласным решением суде одолел Риса Беллотти.

В первом поединке андеркарда случился самый яркий нокаут. Далтон Смит уложил Натана Беннетта.

Напомним, вчера в Украине также состоялся большой вечер профессионального бокса.

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Бокс, Тэд Чизмэн.

Автор:

Телеграф
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