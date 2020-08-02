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Бокс. Непобедимый Анджело Лео стал чемпионом мира (Видео)

Бокс. Непобедимый Анджело Лео стал чемпионом мира (Видео)
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ShowtimeBoxing
В ночь с 1-го на 2-е августа (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся вечер профессионального бокса с титульным поединком во главе.

В главном поединке шоу встретились американские боксеры второго легчайшего веса Анджело Лео (20-0, 9 КО ) и Трэмейн Уильямс (19-1, 6 КО). Итогом схватки стала победа Лео единогласным решением судей 117-111, 118-110 и 118-110. Таким образом, Анджело стал чемпионом мира и завоевал вакантный пояс WBO.

В поединках андеркарда Раиз Алим техническим нокаутом в 10-м раунде остановил Маркуса Бэйтса, а Джозей Джорд жутким нокаутом в девятом раунде отправил спать Маркоса Эскудеро.

Видеообзор всех боев в Анкасвилле:

Напомним, вчера в Британии прошло боксерское шоу Эдди Хирна Fight Camp 1.

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Бокс, Анджело Лео.

Автор:

Телеграф
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