Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко

Теофимо Лопес пытается выбить для себя улучшенные условия.

Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF отказывается от объединительного поединка с чемпионом WBO/WBA Super в том же весе украинцем Василием Ломаченко. Причиной этого называется слишком маленький гонорар, который оценивается в $1,2 млн.

"Как вы можете сердиться на меня, если я просто стараюсь прокормить свою семью", - написал американец у себя на страничке в twitter.

How you mad at me and I’m just tryna feed my family.. — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020

Однако пользователи справедливо в ответ поставили вопрос Теофимо: "Неужели у него есть проблемы с тем, чтобы прокормить свою семью с гонораром в $1,25 миллиона".

Напомним, чемпионский бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес был запланирован на 3 октября.