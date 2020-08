Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко

Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF отказывается от объединительного поединка с чемпионом WBO/WBA Super в том же весе украинцем Василием Ломаченко. Причиной этого называется слишком маленький гонорар, который оценивается в $1,2 млн.

"Как вы можете сердиться на меня, если я просто стараюсь прокормить свою семью", - написал американец у себя на страничке в twitter.

How you mad at me and I’m just tryna feed my family..

