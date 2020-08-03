Теофимо Лопес объяснил, почему срывает супербой с Ломаченко

Американский чемпион мира в легком весе по версии IBF отказывается от объединительного поединка с чемпионом WBO/WBA Super в том же весе украинцем Василием Ломаченко. Причиной этого называется слишком маленький гонорар, который оценивается в $1,2 млн.
"Как вы можете сердиться на меня, если я просто стараюсь прокормить свою семью", - написал американец у себя на страничке в twitter.
How you mad at me and I’m just tryna feed my family..
— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020
Однако пользователи справедливо в ответ поставили вопрос Теофимо: "Неужели у него есть проблемы с тем, чтобы прокормить свою семью с гонораром в $1,25 миллиона".
Напомним, чемпионский бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес был запланирован на 3 октября.