Очень большой запрос: Лопес хочет 3 миллиона за бой с Ломаченко

В отличие от Лопеса, Ломаченко уже согласился драться за меньшие деньги.

Председатель Top Rank Боб Арум рассказал sports.yahoo.com о финансовых требования представителей чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса к бою с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко.

Лопес может отказаться от поединка, поскольку его не устраивает предложенный гонорар в 1,2 миллиона долларов.

«Предложенный ним контракт в два раза превышает самый большой гонорар, который получал Лопес, и он говорит все эти сумасшедшие вещи. Они говорили о 3 миллионах долларов. Это безумие. Они сказали, почему это на их требования должен повлиять коронавирус.

У Ломы есть контракт, и он уже помог нам. Он согласен драться за меньшие деньги, чем в контракте, потому что все понимает. Я в этом бизнесе не для того, чтобы терять деньги. Если они отклонят подписание контракта, то я ничего не смогу сделать», - сказал Арум.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября. Ломаченко может провести поединок с пуэрториканцем Феликсом Вердехо, если сорвется бой с Лопесом.