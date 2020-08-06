Известный американский боксер бросил спорт ради работы помощником шерифа

Никогда не поздно воплощать свою мечту в жизнь.

Бывший американский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версии WBO International в первом полусреднем весе Джон Молина-младший стал помощником шерифа после обучения в полицейской академии. Об этом рассказал сам боксер в интервью The Ring.

Спортсмен отметил, что став помощником шерифа в Лос-Анджелесе, он воплотил свою вторую детскую мечту в жизнь. Первая - стать профессиональным спортсменом. Джон после завершения боксерской карьеры подошел к выбору профессии тщательно. Ему нужно было найти работу, которая давала бы такой же всплеск адреналина, как и боксерский поединок и патрулирование с лихвой обеспечивает это. Молина уверен, что боксерские навыки помогут ему в работе на улице.

Отметим, свой последний поединок Молина-младший провел 28 сентября 2019 года, проиграв Хосесито Лопесу. Итогом этой схватки стало поражение "Гладиатора" нокаутом в 8-м раунде.

Лучшие моменты в карьере боксера:

Украинским любителям бокса Джон известен по бою с Иваном Редкачем.

Ранее сообщалось, что у Ломаченко может появиться другой соперник на бой в октябре.