Названы лучшие боксеры-любители Украины

Международная федерация бокса AIBA в связи с празднованием Международного дня бокса, который отмечается ежегодного 22 июля, ввела номинации "Лучший в боксе-2020".

Эта награда должна популяризовать бокс, а также стимулировать боксеров, тренеров, судей и организаторов, отмечая их роль в развитие, пропаганду и усиление позиций бокса в странах-членах AIBA.

Федерация бокса Украины на своем официальном сайте назвала имена всех лауреатов премии "Лучший в боксе-2020":

Лучший боксер Украины - Александр Хижняк (чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европейских игр)

- Александр Хижняк (чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европейских игр) Лучшая боксерша Украины - Анна Лысенко (четвертьфиналистка чемпионата мира)

- Анна Лысенко (четвертьфиналистка чемпионата мира) Лучший тренер Украины - Александр Хижняк-старший (личный тренер Хижняка-младшего, заслуженный тренер Украины)

- Александр Хижняк-старший (личный тренер Хижняка-младшего, заслуженный тренер Украины) Лучший молодой боксер Украины - Юрий Захереев (победитель молодежного чемпионата Европы)

- Юрий Захереев (победитель молодежного чемпионата Европы) Лучшая молодая боксерша Украин ы - Мария Кривонос (серебряный призер молодежного чемпионата Европы)

ы - Мария Кривонос (серебряный призер молодежного чемпионата Европы) Лучший рефери/судья Украины - Павел Василинчук (судья международной категории AIBA, 3 звезды)

- Павел Василинчук (судья международной категории AIBA, 3 звезды) Лучший делегат - Полина Штифура (AIBA ITO)

- Полина Штифура (AIBA ITO) Лучшая школа бокса Украины - Abel Boxing Gym ABG (г. Одесса)

- Abel Boxing Gym ABG (г. Одесса) Лучший инновационный проект - подписание меморандума ФБУ с Министерством цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, американский боксер, побеждавший Редкача, стал помощником шерифа.