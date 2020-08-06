Названы лучшие боксеры-любители Украины

Эта награда должна популяризовать бокс, а также стимулировать боксеров, тренеров, судей и организаторов, отмечая их роль в развитие, пропаганду и усиление позиций бокса в странах-членах AIBA.
Федерация бокса Украины на своем официальном сайте назвала имена всех лауреатов премии "Лучший в боксе-2020":
- Лучший боксер Украины - Александр Хижняк (чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европейских игр)
- Лучшая боксерша Украины - Анна Лысенко (четвертьфиналистка чемпионата мира)
- Лучший тренер Украины - Александр Хижняк-старший (личный тренер Хижняка-младшего, заслуженный тренер Украины)
- Лучший молодой боксер Украины - Юрий Захереев (победитель молодежного чемпионата Европы)
- Лучшая молодая боксерша Украины - Мария Кривонос (серебряный призер молодежного чемпионата Европы)
- Лучший рефери/судья Украины - Павел Василинчук (судья международной категории AIBA, 3 звезды)
- Лучший делегат - Полина Штифура (AIBA ITO)
- Лучшая школа бокса Украины - Abel Boxing Gym ABG (г. Одесса)
- Лучший инновационный проект - подписание меморандума ФБУ с Министерством цифровой трансформации Украины.
Ранее сообщалось, американский боксер, побеждавший Редкача, стал помощником шерифа.