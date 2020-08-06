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Названы лучшие боксеры-любители Украины

Названы лучшие боксеры-любители Украины
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФБУ
Международная федерация бокса AIBA в связи с празднованием Международного дня бокса, который отмечается ежегодного 22 июля, ввела номинации "Лучший в боксе-2020".

Эта награда должна популяризовать бокс, а также стимулировать боксеров, тренеров, судей и организаторов, отмечая их роль в развитие, пропаганду и усиление позиций бокса в странах-членах AIBA.

Федерация бокса Украины на своем официальном сайте назвала имена всех лауреатов премии "Лучший в боксе-2020":

  • Лучший боксер Украины - Александр Хижняк (чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европейских игр)
  • Лучшая боксерша Украины - Анна Лысенко (четвертьфиналистка чемпионата мира)
  • Лучший тренер Украины - Александр Хижняк-старший (личный тренер Хижняка-младшего, заслуженный тренер Украины)
  • Лучший молодой боксер Украины - Юрий Захереев (победитель молодежного чемпионата Европы)
  • Лучшая молодая боксерша Украины - Мария Кривонос (серебряный призер молодежного чемпионата Европы)
  • Лучший рефери/судья Украины - Павел Василинчук (судья международной категории AIBA, 3 звезды)
  • Лучший делегат - Полина Штифура (AIBA ITO)
  • Лучшая школа бокса Украины - Abel Boxing Gym ABG (г. Одесса)
  • Лучший инновационный проект - подписание меморандума ФБУ с Министерством цифровой трансформации Украины.

Ранее сообщалось, американский боксер, побеждавший Редкача, стал помощником шерифа.

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Бокс, Александр Хижняк.

Автор:

Телеграф
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