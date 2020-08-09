Скачать
Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Костюк пробилась в финал квалификации на теннисном турнире в Праге
Костюк пробилась в финал квалификации на теннисном турнире в Праге
Сын Шумахера врезался в напарника, лишив свою команду победы (Видео)
Сын Шумахера врезался в напарника, лишив свою команду победы (Видео)
Украинский спортсмен сделал предложение швейцарской биатлонистке (Фото)
Украинский спортсмен сделал предложение швейцарской биатлонистке (Фото)
Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда (Фото)
Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда (Фото)

Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге (Видео)

Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге (Видео)
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В субботу, 8 августа, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер бокса промоутерской компании PBC.

В главном бою шоу американец Джамал Джеймс боксировал с пуэрториканцем Томасом Дюлорме за вакантный пояс временного чемпиона WBA в полусреднем весе. Итогом 12-раундового поединка стала победа Джеймса единогласным решением судей: 115-113, 116-112 и 117-111.

В главном бою андеркарда кубинец Дэвид Моррель стал обладателем вакантного пояса WBA Interim во втором среднем весе, победив Леннокса Аллена единогласным решением судей 119-109 , 120-108 и 118-110. Кроме того, организация сделала Морреля чемпионом по версии WBA Super в этом весе. Таким образом, кубинец повторил достижение Василия Ломаченко, который завоевал чемпионский пояс в своем третьем бою.

В еще одном поединке андеркарда Майкал Фокс уступил единогласным решением - Лукасу Сантамарие: 90-99, 92-97, 93-96.

Ранее сообщалось, что Ломаченко готов отказаться от части гонорара ради боя с Лопесом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Льюис нокаутировал Олейника (Видео)
02 Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси (Видео)
03 Яну Клочкову обокрали в ее день рождения
04 Лига чемпионов: все пары 1/4 финала
05 Ломаченко готов дать свои деньги Лопесу ради боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь