Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге (Видео)

В субботу, 8 августа, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер бокса промоутерской компании PBC.

В главном бою шоу американец Джамал Джеймс боксировал с пуэрториканцем Томасом Дюлорме за вакантный пояс временного чемпиона WBA в полусреднем весе. Итогом 12-раундового поединка стала победа Джеймса единогласным решением судей: 115-113, 116-112 и 117-111.

В главном бою андеркарда кубинец Дэвид Моррель стал обладателем вакантного пояса WBA Interim во втором среднем весе, победив Леннокса Аллена единогласным решением судей 119-109 , 120-108 и 118-110. Кроме того, организация сделала Морреля чемпионом по версии WBA Super в этом весе. Таким образом, кубинец повторил достижение Василия Ломаченко, который завоевал чемпионский пояс в своем третьем бою.

В еще одном поединке андеркарда Майкал Фокс уступил единогласным решением - Лукасу Сантамарие: 90-99, 92-97, 93-96.

Ранее сообщалось, что Ломаченко готов отказаться от части гонорара ради боя с Лопесом.