Непобедимый боксер проиграл чемпионский пояс еще до боя

Американский боксер Дэвид Бенавидес провалил взвешивание накануне чемпионского боя.

В ночь на 16-е августа (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдет большой вечер профессионального бокса. Возглавит кард титульный поединок WBC во втором среднем весе Алексис Ангуло - Дэвид Бенавидес.

Однако американец Бенавидес впервые в профессиональной карьере не сумел пройти взвешивание, превысив лимит категории (до 76,20 кг). Таким образом чемпионский пояс на кону будет стоять только для колумбийского боксера. Отметим, ранее непобедимый на ринге Бенавидес также лишался чемпионского титула. В 2018 году он потерял пояс, сдав положительный тест на наркотики.

"Я хочу извиниться перед всеми фанами. Я виноват За мою 8-летнюю профессиональную карьеру я ни разу не проваливал взвешивание. Я разочарован, но у меня все равно есть работа завтра, я собираюсь победить", - написал Бенавидес у себя на страничке в Instagram.

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