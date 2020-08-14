Украинский боксер Редкач: Лукашенко решил стать батькой шакалов (Видео)

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач раскритиковал действия президента Беларуси Александра Лукашенко.

"У Лукашенко был шанс войти в историю, как первый и скорее всего единственный диктатор на постсоветском пространстве, который добровольно отдал власть в результате свободных выборов. Стать таким настоящим батькой нации, окружить себя уважением, пить чай с малиновым вареньем и раз в месяц рассказывать журналистам байки о том, как он общался с президентами разных государств. Но вместо вот такой счастливой старости, он выбрал стать батькой шакалов, которые рыщут по городам Беларуси, избивают людей, задерживают, пытают.

Читаешь репортажи из РУВД и тюрем, где сейчас издеваются над теми, кто вышел отстаивать свои права, и понимаешь, что вот так начинаются гражданские войны, когда одна часть общества полностью теряет человеческий облик. И все это устроил Лукашенко, который теперь, вместо чая с малиновым вареньем, будет всю оставшуюся жизнь хлебать говно полной ложкой", - написал Редкач на своей страничке в Instagram, прикрепив видеофрагмент интервью Дмитрия Гордона с президентом Беларуси.

Ранее Редкач напомнил своим фанатам, как должен выглядеть настоящий вечер бокса.

Напомним, в Беларуси вот уже шестой день продолжаются массовые акции протеста в связи с тем, что большинство не верит данным официальных результатов голосования на выборах президента страны. Согласно ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а Светлана Тихановская - 9,9%.