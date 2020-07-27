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Редкач соскучился по вечерам бокса со зрителями (Видео)

Редкач соскучился по вечерам бокса со зрителями (Видео)
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач жаждет увидеть вживую боксерское шоу.

Глобальная пандемия коронавируса жестко ударила по всем аспектам жизни, в частности и по индустрии бокса. Боец полусреднего веса Иван Редкач поностальгировал на тему проведения боев со зрителями на трибунах. 

Украинец у себя на страничке в Instagram обратился к подписчикам со словами: "Я надеюсь, каждому фанату не хватает вечеров бокса и такого развлечения". Также El Terrible прикрепил к посту видео своего эпичного выхода на ринг под песню AC/DC - Thunderstruck во время одного из вечеров бокса showtime.

 
 
 
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I hope all boxing funs miss boxing and such entertainment  @showtimeboxing #boxinglife #boxingday #boxingcoach #boxingworkout #boxingnews

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Ранее Иван пофилософствовал на тему важности правильного человека в углу ринга боксера.

Напомним, Иван Редкач провел свой последний поединок в январе 2020 года против чемпиона мира по версии WBC Silver в полусреднем весе Дэнни Гарсии. В этом бою украинец укусил соперника и поплатился за это полугодичной дисквалификацией и штрафом.

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Бокс, Иван Редкач.

Автор:

Телеграф
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