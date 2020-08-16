В мире бокса появилась новая абсолютная чемпионка мира (Видео)

Джессика Маккаскилл стала новой абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе.

В ночь с 15-го на 16-е августа в Талсе (штат Оклахома, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул абсолютной чемпионки мира.

Представительница США Джессика Маккаскилл в 12-раундовом бою победила норвежку Сесилию Брекхус решением большинства судей (95-95, 94-97, 93-97) и отобрала у последней пояса WBA, WBC, WBO. IBF и IBO в полусреднем весе, став новой абсолютной чемпионкой мира. Это поражение в двойне досадно для Сесилии, ведь она была в шаге для установления нового рекорда в мире бокса (26 успешных защит чемпионского титула, - прим. ред.).

В со-главном бою шоу в Талсе узбекский боксер первого среднего веса Исраил Мадримов победил американца Эрика Уокера единогласным решением судей.

В поединке карда еще один представитель узбекского бокса Шахрам Гиясов нокаутировал в 3-м раунде представителя Никарагуа Уинстона Кампоса. Эта схватка проходила в рамках первого полусреднего веса.

Представитель полулегкого веса американец Реймонд Форд победил соотечественника Эрика Манрикеса единогласным решением судей.

Средневес из США Никита Абабий также единогласным решением судей победил Джарвиса Уильямса.

Ранее сообщалось, что российский боксер пошел по стопам Усика.