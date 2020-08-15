Поветкин пошел по стопам Усика (Фото)

Российский супертяж Александр Поветкин вылетел со своей командой на поединок за титул временного чемпиона WBC с британцем Диллианом Уайтом.

Накануне полета Поветкин выложил у себя в соцсетях фото со своей командой. Примечательно, что россиянин отправился в путешествие в костюме из фильма Джентльмены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr) 14 Авг 2020 в 9:59 PDT

Недавно в таком "прикиде" вышел в свет украинский супертяж Александр Усик, который первого августа провел свой дебютный вечер бокса в качестве промоутера.

Напомним, бой Уайт - Поветкин пройдет в рамках шоу Fight Camp 4, которое состоится в штаб-квартире Matchroom Boxing 22 августа. На кону поединка кроме временного титула будет стоять бриллиантовый пояс WBC.

Отметим, помогали Александру готовиться к бою с Уайтом два представителя Украины.