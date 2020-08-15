Поветкин пошел по стопам Усика (Фото)

Накануне полета Поветкин выложил у себя в соцсетях фото со своей командой. Примечательно, что россиянин отправился в путешествие в костюме из фильма Джентльмены.
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Недавно в таком "прикиде" вышел в свет украинский супертяж Александр Усик, который первого августа провел свой дебютный вечер бокса в качестве промоутера.
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Напомним, бой Уайт - Поветкин пройдет в рамках шоу Fight Camp 4, которое состоится в штаб-квартире Matchroom Boxing 22 августа. На кону поединка кроме временного титула будет стоять бриллиантовый пояс WBC.
Отметим, помогали Александру готовиться к бою с Уайтом два представителя Украины.