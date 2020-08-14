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Поветкин и Уайт сразятся за бриллиантовый пояс WBC

Поветкин и Уайт сразятся за бриллиантовый пояс WBC
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Диллиан Уайт и Александр Поветкин уже в ближайшее время проведут бой.

Уже через неделю состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, в котором пройдет поединок супертяжей Диллиан Уайт - Александр Поветкин. 

Сегодня стало известно, что кроме пояса временного чемпиона WBC в хэвивейте Уайта на кону схватки будет стоять особый бриллиантовый пояс Совета. Подобный титул был выставлен на кону в поединке Мэнни Пакьяо - Мигель Котто.

Бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина пройдет в рамках шоу Fight Camp 4 22 августа. Кроме того, WBC обязал победителя схватки Фьюри - Уайлдер 3 сразиться с Уайтом в случае триумфа британца над россиянином. Отметим, Русскому Витязю подготовиться к Уайту помогали два украинских боксера.

Ранее в Сети появился постер шоу Уайт - Поветкин.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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