Поветкин и Уайт сразятся за бриллиантовый пояс WBC

Диллиан Уайт и Александр Поветкин уже в ближайшее время проведут бой.

Уже через неделю состоится большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, в котором пройдет поединок супертяжей Диллиан Уайт - Александр Поветкин.

Сегодня стало известно, что кроме пояса временного чемпиона WBC в хэвивейте Уайта на кону схватки будет стоять особый бриллиантовый пояс Совета. Подобный титул был выставлен на кону в поединке Мэнни Пакьяо - Мигель Котто.

Бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина пройдет в рамках шоу Fight Camp 4 22 августа. Кроме того, WBC обязал победителя схватки Фьюри - Уайлдер 3 сразиться с Уайтом в случае триумфа британца над россиянином. Отметим, Русскому Витязю подготовиться к Уайту помогали два украинских боксера.

Ранее в Сети появился постер шоу Уайт - Поветкин.