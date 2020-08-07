WBC обязал победителя боя Фьюри - Уайлдер сразиться с Уайтом

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал победителя боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3 провести поединок с Дилланом Уайтом, если тот сможет одолеть Александра Поветкина в ближайшем шоу Fight Camp 4.

"Временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт сразиться с россиянином Александром Поветкиным 22 августа. Если Уайт победит "Русского Витязя", то триумфатор поединка Фьюри-Уайлдер 3 будет обязан сразиться с ним.", - говорится в сообщении на официальном twitter Совета.

Whyte VS Povetkin WBC interim Heavyweight Champion, Dillian Whyte will face Alexander Povetkin in August 22. If Whyte is triumphant against Povetkin, the winner of Fury vS Wilder III, must face him.#WhytePovetkin pic.twitter.com/LPlTd1SBfC — World Boxing Council (@WBCBoxing) August 7, 2020

Однако WBC, опять же, может отложить проведение обязательной защиты пояса. Если чемпион организации Тайсон Фьюри одолеет Уайлдера, то с большой долей вероятности он сразится с чемпионом WBA/ WBO/IBF и IBO Энтони Джошуа и в этом случает WBC может отложить обязательную защиту для Цыганского Короля в целях "интереса бокса".

Напомним, Диллиан Уайт завоевал пояс WBC Interim в июле 2019 года, одолев колумбийца Оскара Риваса единогласным решением судей. С того времени он жаждал чемпионского боя, однако его промоутеры никак не могли повлиять на ситуацию.

Ранее стала известна официальная дата чемпионского боя Постол - Рамирес.