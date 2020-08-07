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WBC обязал победителя боя Фьюри - Уайлдер сразиться с Уайтом

WBC обязал победителя боя Фьюри - Уайлдер сразиться с Уайтом
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Всемирный боксерский совет (WBC) обязал победителя боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер 3 провести поединок с Дилланом Уайтом, если тот сможет одолеть Александра Поветкина в ближайшем шоу Fight Camp 4.

"Временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт сразиться с россиянином Александром Поветкиным 22 августа. Если Уайт победит "Русского Витязя", то триумфатор поединка Фьюри-Уайлдер 3 будет обязан сразиться с ним.", - говорится в сообщении на официальном twitter Совета.

Однако WBC, опять же, может отложить проведение обязательной защиты пояса. Если чемпион организации Тайсон Фьюри одолеет Уайлдера, то с большой долей вероятности он сразится с чемпионом WBA/ WBO/IBF и IBO Энтони Джошуа и в этом случает WBC может отложить обязательную защиту для Цыганского Короля в целях "интереса бокса". 

Напомним, Диллиан Уайт завоевал пояс WBC Interim в июле 2019 года, одолев колумбийца Оскара Риваса единогласным решением судей. С того времени он жаждал чемпионского боя, однако его промоутеры никак не могли повлиять на ситуацию.

Ранее стала известна официальная дата чемпионского боя Постол - Рамирес.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, WBC, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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