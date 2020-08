WBC обязал победителя боя Фьюри - Уайлдер сразиться с Уайтом

"Временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт сразиться с россиянином Александром Поветкиным 22 августа. Если Уайт победит "Русского Витязя", то триумфатор поединка Фьюри-Уайлдер 3 будет обязан сразиться с ним.", - говорится в сообщении на официальном twitter Совета.

Whyte VS Povetkin

WBC interim Heavyweight Champion, Dillian Whyte will face Alexander Povetkin in August 22.

If Whyte is triumphant against Povetkin, the winner of Fury vS Wilder III, must face him.#WhytePovetkin pic.twitter.com/LPlTd1SBfC

— World Boxing Council (@WBCBoxing) August 7, 2020