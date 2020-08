Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о месте и дате чемпионского боя Хосе Рамирес - Виктор Постол.

"Это стоило ожидать. Небольшой анонс: поединок между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBC/WBO американцем Хосе Рамиресом с бывшим чемпион WBC в том же весе украинцем Виктором Постолом пройдет 29 августа на MGM Grand в Лас-Вегасе.", - говорится в сообщении пресс-службы Top Rank.

This one will be worth the wait …

JUST ANNOUNCED: The showdown between unified Junior Welterweight world champion @RAMIREZBOXING & former world champion Viktor “The Iceman” Postol will take place Aug. 29 at the MGM Grand Conference Center.

