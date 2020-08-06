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Поветкин поблагодарил украинских боксеров за спарринги (Видео)

Поветкин поблагодарил украинских боксеров за спарринги (Видео)
20:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Александр Поветкин поблагодарил украинских боксеров за помощь в подготовке к Диллиан Уайту.

Российский боксер-супертяж Александр Поветкин провел спарринг-сессию с украинскими гигантами Владиславом Сиренко и Игорем Шевадзуцким в рамках тренировочного лагеря к бою с британцем Диллианом Уайтом.

"Добрый день. Хочется поблагодарить своих спарринг-партнеров, сильных и хороших оппонентов. Это Влад Сиренко, Игорь Шевадзуцкий и трехкратный чемпион мира в любителях Магомедрасул Меджидов. Ребята от души, хорошие и сильные спарринги. Благодарю свою команду за таких сильных спарринг-партнеров", - говорится в видеосообщении от Александра.

 
 
 
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Хочу поблагодарить своих спарринг-партнёров, ребята от души @vladsirenkoboxing @igor_shevadzutskiy @mahammadrasul_majidov

Публикация от Александр Поветкин (@povetkinalexandr)

Напомним, уже 22 августа во время шоу Fight Camp4 Александр Поветкин сразится с временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом  Уайтом. Победитель этого противостояния станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым сейчас владеет другой британец Тайсон Фьюри.

Ранее появился официальный постер к бою Уайт - Поветкин.

Отметим, Бой Владислава Сиренко возглавил вечер бокса в Украине 1 августа от Александра Усика, Игорь Шевадзуцкий решил пропустить шоу и сосредоточиться на спарринг-сессии с Поветкиным.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Игорь Шевадзуцький, Владислав Сиренко.

Автор:

Телеграф
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