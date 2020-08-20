Поветкин: Нанесу необходимый удар, чтобы убрать Диллиана Уайта

Слова Александра Поветкина перед боем с Уайтом.

Российский представитель супертяжелого веса Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) встретится с обладателем пояса временного чемпиона WBC Диллианом Уайтом (26-1, 18 КО).

Россиянин прокомментировал бой, выразив надежду на победу.

"Я здесь, чтобы побеждать, как всегда. Я верю, что нанесу необходимый удар, чтобы убрать Диллиана Уайта", - цитирует Поветкина Twitter MatchroomBoxing.

Поединок Уайт - Поветкин пройдет 22 августа.

Ранее сообщалось, что все участники вечера бокса получили результаты тестов на коронавирус.