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Поветкин: Нанесу необходимый удар, чтобы убрать Диллиана Уайта

Поветкин: Нанесу необходимый удар, чтобы убрать Диллиана Уайта
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Слова Александра Поветкина перед боем с Уайтом.

Российский представитель супертяжелого веса Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) встретится с обладателем пояса временного чемпиона WBC Диллианом Уайтом (26-1, 18 КО).

Россиянин прокомментировал бой, выразив надежду на победу.

"Я здесь, чтобы побеждать, как всегда. Я верю, что нанесу необходимый удар, чтобы убрать Диллиана Уайта", - цитирует Поветкина Twitter MatchroomBoxing.

Поединок Уайт - Поветкин пройдет 22 августа.

Ранее сообщалось, что все участники вечера бокса получили результаты тестов на коронавирус.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Спорт, Бокс.

Автор:

Телеграф
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