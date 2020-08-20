Гарсия - Кэмпбелл: Хирн рассказал, где и когда состоится супербой в весе Ломаченко

Глава промоутерской компании британец Эдди Хирн назвал ориентировочную дату супербоя Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл.

По словам промоутера, поединок легковесов состоится в США в ноябре этого года. В ближайшее время представители боксеров, которые уже договорились между собой, назовут дату шоу.

Напомним, британец Люк Кэмпбелл свой последний поединок провел в августе 2019 года против Василия Ломаченко. Тогда украинец был близок к победе нокаутом, однако Люк устоял все 12 раундов. На счету Кэмпбелла 23 схватки в профи, в 20-и он одержал победу.

Что касается Райана Гарсии, то восходящая звезда американского бокса свой последний бой провел в феврале 2020 года, победив нокаутом в первом раунде Франциско Фонсеку из Никарагуа. Чемпион мира по версии WBC Silver Гарсия выиграл все свои 20 поединков на профессиональном ринге.

Отметим, этот бой открыл украинцу Денису Беринчику дорогу на чемпионский поединок со своим соотечественником Василием Ломаченко по линии WBO, так как Гарсия пошел на "титульник" по линии WBC.