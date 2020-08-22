Диллиан Уайт - Александр Поветкин: где и когда смотреть бой за два пояса WBC

Уже сегодня, 22 августа, в британском Брентвуде в штаб квартире промоутерской компании Matchroom Boxing состоится большой вечер профессионального бокса Fight Camp 4, главным событием которого станет супербой Диллиан Уайт - Александр Поветкин.

Боксеры супертяжелого веса сойдутся в битве за временный пояс WBC в хэвивейте, а также за специальный бриллиантовый пояс Совета. За день до поединка бойцы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец перевесил оппонента на 13 кг! 101,6 кг у россиянина против 114,6 кг у Диллиана.

В прямом эфире бой Уайт - Поветкин покажут телеканалы DAZN, Sky Sports и РЕН ТВ. Поединок супертяжеловесов ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Финальная битва взглядов:

Кард турнира:

Диллиан Уайт - Александр Поветкин - бой за пояса WBC Interim и WBC Diamond в хэвивейте.

Кэти Тейлор - Дельфин Персон бой за титулы WBC/WBA/WBO/IBF в легком весе.

Джек Каллен - Зак Челли - бой во втором полусреднем весе.

Лютер Клей - Крис Конго - бой в полусреднем весе.

Ален Бабич - Шонделл Терелл Уинтерс - бой в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Александру Поветкину помогали готовиться к Диллиану Уайту два украинских супертяжа.