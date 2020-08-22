Диллиан Уайт - Александр Поветкин: где и когда смотреть бой за два пояса WBC

Боксеры супертяжелого веса сойдутся в битве за временный пояс WBC в хэвивейте, а также за специальный бриллиантовый пояс Совета. За день до поединка бойцы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец перевесил оппонента на 13 кг! 101,6 кг у россиянина против 114,6 кг у Диллиана.
В прямом эфире бой Уайт - Поветкин покажут телеканалы DAZN, Sky Sports и РЕН ТВ. Поединок супертяжеловесов ориентировочно начнется ближе к полуночи.
Финальная битва взглядов:
Кард турнира:
Ранее сообщалось, что Александру Поветкину помогали готовиться к Диллиану Уайту два украинских супертяжа.