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Диллиан Уайт - Александр Поветкин: где и когда смотреть бой за два пояса WBC

Диллиан Уайт - Александр Поветкин: где и когда смотреть бой за два пояса WBC
Обновлено 10:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Уже сегодня, 22 августа, в британском Брентвуде в штаб квартире промоутерской компании Matchroom Boxing состоится большой вечер профессионального бокса Fight Camp 4, главным событием которого станет супербой Диллиан Уайт - Александр Поветкин.

Боксеры супертяжелого веса сойдутся в битве за временный пояс WBC в хэвивейте, а также за специальный бриллиантовый пояс Совета. За день до поединка бойцы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец перевесил оппонента на 13 кг! 101,6 кг у россиянина против 114,6 кг у Диллиана.

В прямом эфире бой Уайт - Поветкин покажут телеканалы DAZN, Sky Sports и РЕН ТВ. Поединок супертяжеловесов ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Финальная битва взглядов:

Кард турнира:

  • Диллиан Уайт - Александр Поветкин - бой за пояса WBC Interim и WBC Diamond в хэвивейте.
  • Кэти Тейлор - Дельфин Персон бой за титулы WBC/WBA/WBO/IBF в легком весе.
  • Джек Каллен - Зак Челли - бой во втором полусреднем весе.
  • Лютер Клей - Крис Конго - бой в полусреднем весе.
  • Ален Бабич - Шонделл Терелл Уинтерс - бой в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Александру Поветкину помогали готовиться к Диллиану Уайту два украинских супертяжа.

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Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
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