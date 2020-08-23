Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута

Алексей Папин в ближайшее время может завоевать титул чемпиона мира.

В Казани (Россия) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок местных боксеров первого тяжелого веса Алексея Папина и Руслана Файфера. На кону поединка стояла возможность стать претендентом на титул чемпиона WBC в крузервейте.

Файфер владел инициативой в дебютных раундах, однако после четвертого раунда Папин взял контроль поединка под свой контроль. В шестом раунде после серии ударов Руслан пропустил мощный удар с правой и оказался в нокдауне. Судья решил не рисковать здоровьем боксера и остановил поединок. Таким образом, Алексей добыл свою 12-ю победу на профи-ринге при одном поражении, а Руслан проиграл во второй раз при 25 победах.

Видео нокаута в бою Папин - Файфер:

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