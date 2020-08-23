Скачать
Воскресенье, 23.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)
Новичок УПЛ Ингулец выстоял в матче с Днепром-1 (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Ястремская одолела Уильямс-старшую на турнире в Нью-Йорке (Видео)
Александрия стартовала в УПЛ с разгромной победы (Видео)
Александрия стартовала в УПЛ с разгромной победы (Видео)
Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)
Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)

Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута

Папин - Файфер: видео тяжелого нокаута
14:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Алексей Папин в ближайшее время может завоевать титул чемпиона мира.

В Казани (Россия) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок местных боксеров первого тяжелого веса Алексея Папина и Руслана Файфера. На кону поединка стояла возможность стать претендентом на титул чемпиона WBC в крузервейте.

Файфер владел инициативой в дебютных раундах, однако после четвертого раунда Папин взял контроль поединка под свой контроль. В шестом раунде после серии ударов Руслан пропустил мощный удар с правой и оказался в нокдауне. Судья решил не рисковать здоровьем боксера и остановил поединок.  Таким образом, Алексей добыл свою 12-ю победу на профи-ринге при одном поражении, а Руслан проиграл во второй раз при 25 победах.

Видео нокаута в бою Папин - Файфер:

Ранее Александр Поветкин добыл сенсационную победу в бою за два пояса WBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Алексей Папин, Руслан Файфер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мощный нокаут в бою Поветкин - Уайт (Видео)
02 Слова Уайта после поражения от Поветкина
03 Отец Лопеса призвал Ломаченко отдать олимпийские медали
04 ПСЖ - Бавария: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
05 Поветкин согласился на реванш с Уайтом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь