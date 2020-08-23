Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)

Шон Портер деклассировал Себастьяна Формеллу.

В ночь на 23 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса промоутерской компании PBC.

В главном бою шоу прошел поединок-элиминатор в полусреднем весе по линии IBF между экс-чемпионом мира в этом весе американцем Шоном Портером и немцем Себастьяном Формеллой. Кроме того, на кону поединка стоял пояс WBC Silver в полусреднем весе.

Портер владел инициативой походу боя и закономерно довел дело до победы. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Шону: 120 - 108 трижды.

Отметим, Формелла проиграл впервые за 23 боя на профи-ринге. Портер, в свою очередь, добыл 31-ю победу в 35 боях.

Видеообзор боя Шон Портер - Себастьян Формелла:

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