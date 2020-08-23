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Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)

Экс-чемпион мира Портер преподал урок непобедимому боксеру (Видео)
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Шон Портер деклассировал Себастьяна Формеллу.

В ночь на 23 августа в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса промоутерской компании PBC.

В главном бою шоу прошел поединок-элиминатор в полусреднем весе по линии IBF между экс-чемпионом мира в этом весе американцем Шоном Портером и немцем Себастьяном Формеллой. Кроме того, на кону поединка стоял пояс WBC Silver в полусреднем весе.

Портер владел инициативой походу боя и закономерно довел дело до победы. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Шону: 120 - 108 трижды.

Отметим, Формелла проиграл впервые за 23 боя на профи-ринге. Портер, в свою очередь, добыл 31-ю победу в 35 боях.

Видеообзор боя Шон Портер - Себастьян Формелла:

Ранее сообщалось, что Поветкин соорудил настоящую сенсацию в поединке с Уайтом.

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Все по теме:

Бокс, Шон Портер, Себастьян Формелла.

Автор:

Телеграф
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