"Папаченко": трейлер фильма об отце Ломаченко (Видео)

Василий Ломаченко у себя в соцсетях выложил трейлер фильма "Папаченко", который расскажет о становлении украинского чемпиона под руководством отца.

"Эту фамилию знает каждый фанат бокса. Василий Ломаченко или LOMA - лучший боксер 21 века. Он выиграл все, что только возможно и в любительском боксе, и в профессиональном. И он благодарен за этом своему тренеру. Он многому научился в жизни: быть сильным и помогать слабым, верить, любить, побеждать. И он благодарен за это своему отцу. Василий мечтает, чтобы имя его отца навсегда осталось в истории. Что видит отец когда смотрит бои своего сына? Смотрите и вы. Папаченко.", - говорится в трейлере фильма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram August 29 MeGoGo Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Авг 2020 в 9:56 PDT

Премьера фильма запланирована на 29 августа на сервисе Megogo.

Ранее сообщалось, что Лопес-старший призвал Ломаченко отдать олимпийские медали.