Чисора поздравил своего друга Поветкина с победой (Фото)

Дерек Чисора обратился к Александру Поветкину на русском языке.

Вчера, 22 августа, в британском Брентвуде в саду промоутесркой компании Matchroom Boxing состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок супертяжей Диллиан Уайт - Александр Поветкин. Британец проиграл бой нокаутом, а россиянин стал временным чемпионом WBC в хэвивейте, а также обладателем бриллиантового пояса Совета.

Британский супертяж Дерек Чисора, которому вскоре драться с украинцем Александром Усиком, поздравил Поветкина с победой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram мой русский друг поздравляю @povetkinalexandr Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora) 22 Авг 2020 в 3:56 PDT

"Мой русский друг поздравляю, Алексасндр Поветкин", - написал Чисора на своей страничке в Instagram, прикрепив фото россиянина.

Ранее на сенсационную сенсационную победу Поветкина отреагировал гроза супертяжелого дивизиона Тайсон Фьюри.