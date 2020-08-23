Чисора поздравил своего друга Поветкина с победой (Фото)

Вчера, 22 августа, в британском Брентвуде в саду промоутесркой компании Matchroom Boxing состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок супертяжей Диллиан Уайт - Александр Поветкин. Британец проиграл бой нокаутом, а россиянин стал временным чемпионом WBC в хэвивейте, а также обладателем бриллиантового пояса Совета.
Британский супертяж Дерек Чисора, которому вскоре драться с украинцем Александром Усиком, поздравил Поветкина с победой.
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"Мой русский друг поздравляю, Алексасндр Поветкин", - написал Чисора на своей страничке в Instagram, прикрепив фото россиянина.
Ранее на сенсационную сенсационную победу Поветкина отреагировал гроза супертяжелого дивизиона Тайсон Фьюри.