Тайсон Фьюри отреагировал на неожиданную победу Поветкина

Вчера, 22 августа в Брентвуде (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса компании Matchroom Boxing Эдди Хирна. Возглавил кард бой за два пояса WBC Диллиан Уайт - Александр Поветкин. В итоге Александр после нескольких нокдаунов сумел не только выстоять, но и победить.
Этот поединок фактически открыл "Русскому Витязю" дорогу на чемпионский бой с лидером супертяжелого дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.
Неудивительно, что "Цыганский Король" у себя в соцсетях отреагировал на результат схватки Уайт - Поветкин.
40 & proud https://t.co/oMui1aooNR
— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 22, 2020
"40 лет. Горжусь", - написал Фьюри на своей страничке в twitter, отметив возраст Александра.
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