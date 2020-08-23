Тайсон Фьюри отреагировал на неожиданную победу Поветкина

Тайсон Фьюри отметил возраст Александра Поветкина.

Вчера, 22 августа в Брентвуде (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса компании Matchroom Boxing Эдди Хирна. Возглавил кард бой за два пояса WBC Диллиан Уайт - Александр Поветкин. В итоге Александр после нескольких нокдаунов сумел не только выстоять, но и победить.

Этот поединок фактически открыл "Русскому Витязю" дорогу на чемпионский бой с лидером супертяжелого дивизиона британцем Тайсоном Фьюри.

Неудивительно, что "Цыганский Король" у себя в соцсетях отреагировал на результат схватки Уайт - Поветкин.

"40 лет. Горжусь", - написал Фьюри на своей страничке в twitter, отметив возраст Александра.

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