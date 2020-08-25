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Деревянченко: Я на другом уровне по сравнению с Чарло

Деревянченко: Я на другом уровне по сравнению с Чарло
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко поделился своими ожиданиями от титульного боя с чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло.

"Чарло - очень талантливый боец. Ты не становишься чемпионом мира, если тебе просто везет. Он отличный боксер и поэтому я готовлюсь к битве с лучшей версией Джермалла и я верю, что мы выдадим огненное шоу для Showtime PPV. Этот бой будет настоящей PPV-схваткой (бой будет показан по ТВ в США в рамках платной трансляции, - прим. ред.).

Этот поединок будет зрелищным, однако я уверен, что мой опыт и умения окажутся решающими для Чарло. Я не хочу проявить неуважение, но я уверен, что нахожусь на другом уровне по сравнению с Джермаллом. Он не дрался с бойцами моего класса и в день нашего боя я стану новым чемпионом WBC в среднем весе", - цитирует Деревянченко boxingscene.

Напомним, бой Чарло - Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime, который состоится в сентябре.

 

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Бокс, Сергей Деревянченко, Джермалл Чарло.

Автор:

Телеграф
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