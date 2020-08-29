Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов (Видео)

Виктор Постол и Хосе Карлос Рамирес успешно прошли процедуру взвешивания.

В ночь с 29-го на 30-е августа в Лас-Вегаесе (штат Невада, США) состоится большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank. В главном бою шоу встретится чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес и украинский претендент, экс-чемпион мира WBC Виктор Постол.

Накануне боксеры провели традиционную процедуру взвешивания, по итогам которой вес чемпиона составил 63,41 кг, а вес претендента - 63,36. Лимит категории - 63,5 кг.

Кроме того, бойцы встретились лицом к лицу в рамках финальной дуэли взглядов:

Ранее боксеры провели традиционную пресс-конференцию.