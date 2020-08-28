Рамирес - Постол: слова перед чемпионским боем

В пятницу, 28 августа, в американском Лас-Вегасе состоялось одно из последних мероприятий перед чемпионским боем Хосе Карлос Рамирес - Виктор Постол - финальная пресс-конференция.

Непобедимый американец Хосе Карлос Рамирес будет защищать свой чемпионский пояс по версиям WBC/WBO в первом полусреднем весе в бою с экс-чемпионом мира WBC украинцем Виктором Постолом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand 29 августа.

Накануне боксеры поучаствовали в традиционной пресс-конференции.

"У меня была большая победа в объединительном поединке против Мориса Хукера. Но останавливаться на этом я не намерен. Моё путешествие, моя история продолжаются. А цель этого пути - звание абсолютного чемпиона мира. На моём пути стоит Постол. Знаю, это очень опытный оппонент. Поэтому я тяжело и серьёзно готовился к этому бою. Из-за пандемии бой дважды переносили, но я сохранял выдержку и терпение, продолжал готовиться, оставался сфокусированным. За моей спиной потрясающая команда и моя семья.

Я верующий человек. Верю, что всё происходит не просто так, а с определённой целью. С нетерпением жду возможности показать вам всё то, на что горазд. Хочу доказать, что я не стоял на месте в своём развитии. Я заматерел. И звание объединённого чемпиона мне в этом помогло. В первый раз я прошёл полноценный тренировочный лагерь. В тот день, когда я должен был лететь в Китай, мне позвонили и сообщили, что бой переносится. Во второй раз я уже прошёл 5-недельный тренировочный цикл, прежде чем событие вновь отменили. Теперь позади ещё один 9-недельный тренировочный лагерь. А в последний раз я дрался 13 месяцев назад. Но знаете что? Чувствую себя так, словно дрался вчера. Ведь всё это время я не вылезал из зала. И всё время думал только лишь об этом поединке", - заявил Рамирес на пресс-конференции.

Виктор Постол, в свою очередь, рассказал о своей подготовке к поединку.

"Первый тренировочный лагерь получился тяжёлым. Я прибыл в США за 2 месяца до боя. Мы даже успели вылететь в Китай. То был долгий перелёт. На этот раз всё тоже было очень тяжело и очень долго. Прибыл в Америку за 3 месяца до боя. Всё это время готовился к схватке. Но главное это то, что я чувствую себя хорошо, чувствую, что я готов к бою. Хосе - отличный боец, отличный чемпион. Но я знаю, что у меня хорошие шансы его победить. Я очень мотивирован, ведь на кону сразу же два титула. Я буду готов!", - рассказал Постол.

Ранее Виктор показал, как отдыхает после тяжелых трудовых будней.