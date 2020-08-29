Роуч рассказал, за счет чего Постол победит Рамиреса

В ночь с 29 августа на 30-е (время киевское) украинский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол сразится сразу за два чемпионских пояса WBC/WBO против американца Хосе Карлоса Рамиреса. Накануне схватки тренер украинца Фредди Роуч поделился ожиданиями от поединка.

"Есть боксер и нокаутер. С нашей стороны боксер, и именно так мы собираемся добыть победу. Мы намерены перебоксировать его.

Постол научился хорошо работать по корпусу, и он пытается измотать соперника и нокаутировать его в концовке боя за счет мощных боковых и прочего. Нам, чтобы победить в этом бою, нужно просто перебоксировать его и быть умнее. Вот и все.

Он провел очень хороший бой (поединок с Джошем Тейлором 2018 году, - прим. ред.). Дело в том, что я действительно очень высоко котирую Тейлора, потому что он победил еще пару моих боксеров. Тейлор очень хороший боец, и я считаю, что Постол хорошо провел поединок против него. Подобное выступление я бы хотел увидеть и в поединке против Рамиреса", - цитирует Роуча.

Ранее боксеры провели традиционную дуэль взглядов после церемонии взвешивания.