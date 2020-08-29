Скачать
Суббота, 29.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
US Open-2020: все украинки стартуют в понедельник
US Open-2020: все украинки стартуют в понедельник
Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов (Видео)
Постол - Рамирес: результаты взвешивания и финальная дуэль взглядов (Видео)
В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду
В команде сезона Лиги чемпионов не нашлось места для Роналду
Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру
Украинскому биатлонисту-чемпиону подарили квартиру

Роуч рассказал, за счет чего Постол победит Рамиреса

Роуч рассказал, за счет чего Постол победит Рамиреса
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
В ночь с 29 августа на 30-е (время киевское) украинский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол сразится сразу за два чемпионских пояса WBC/WBO против американца Хосе Карлоса Рамиреса. Накануне схватки тренер украинца Фредди Роуч поделился ожиданиями от поединка.

"Есть боксер и нокаутер. С нашей стороны боксер, и именно так мы собираемся добыть победу. Мы намерены перебоксировать его.

Постол научился хорошо работать по корпусу, и он пытается измотать соперника и нокаутировать его в концовке боя за счет мощных боковых и прочего. Нам, чтобы победить в этом бою, нужно просто перебоксировать его и быть умнее. Вот и все.

Он провел очень хороший бой (поединок с Джошем Тейлором 2018 году, - прим. ред.). Дело в том, что я действительно очень высоко котирую Тейлора, потому что он победил еще пару моих боксеров. Тейлор очень хороший боец, и я считаю, что Постол хорошо провел поединок против него. Подобное выступление я бы хотел увидеть и в поединке против Рамиреса", - цитирует Роуча.

Ранее боксеры провели традиционную дуэль взглядов после церемонии взвешивания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Фредди Роуч, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский футболист рассказал, как у него в Шахтере отобрали медаль Кубка УЕФА и отдали бразильцу (Видео)
02 "Его жестко отметелят": Лопес-старший вновь наехал на Ломаченко
03 "Это адский ад и тотальное неуважение": Притула раскритиковал руководство Динамо за назначение Луческу
04 Месси нанял юристов, чтобы мирно покинуть Барселону
05 Украинки рассудят финал Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь