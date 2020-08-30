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Постол - Рамирес. Видео боя

Постол - Рамирес. Видео боя
Обновлено 08:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Смотреть полный бой Хосе Карлос Рамирес - Виктор Постол.

В ночь с 29 на 30 августа (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Rank Boxing. 

В главном бою шоу чемпион мира по версиям WBO/WBC в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес сразился с бывшим чемпионом мира в этом же весе украинцем Виктором Постолом. Поединок был близким и продлился всю дистанцию. По итогам 12-и раундов чемпион добыл победу решением большинства судей: 113-115, 114-114, 112-116 .

Видео боя Хосе Карлос Рамирес - Виктор Постол:

Эта победа стала 26-й в профессиональной карьере для непобедимого 28-летнего американца. 36-летний Постол, в свою очередь, проиграл в третий раз в 34 поединках.

Ранее сообщалось, что Усик может выйти в ринг против Поветкина.

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Бокс, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.

Автор:

Телеграф
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