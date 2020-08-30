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"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес

"Украли победу": Редкач заявил о судейском беспределе в бою Постол - Рамирес
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач прокомментировал судейский вердикт в бою Постол - Рамирес.

"Виктор, ты зверь. Я горжусь тобой. Ты - настоящий чемпион WBC. Спасибо Фредди Роучу (тренер Виктора Постола, - прим. ред.)за классное шоу.

Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том, что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен... Для наживы и утехи. Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не поразил своим выступлением. Рамирес (какой труд был проделан. 3 раза бои отменяли, последний бой тоже проиграл (возможно, Редкач имел в виду бой Рамиреса против Хосе Сепеды (победа Рамиреса решением большинства), - прим. ред.) и снова какое ограбление", - написал Редкач на своей страничке в Instagram, прикрепив совместное фото с Постолом.

 
 
 
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@icemanpostol You beast Brother I proud for you you real champ @wbcboxing thank you @freddieroach great fight great preforms  Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен... для наживы и утехи. Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, опоонет вообще не поразил своим выступлением.Рамирез ( какой труд был проделан 3 раза бои отменяли последний бои тоже проиграл и сново какое ограбление )

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Напомним, в главном бою шоу Top Rank в Лас-Вегасе украинский претендент Виктор Постол проиграл американскому чемпиону WBC/WBO Хосе Карлосу Рамиресу решением большинства судей.

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Бокс, Иван Редкач, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.

Автор:

Телеграф
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