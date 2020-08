Постол в чемпионском бою проиграл Рамиресу (Видео)

Американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои титулы в бою с украинцем Виктором Постолом.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес защитил свои пояса в бою с украинцем Виктором Постолом.

Бой прошел в абсолютной равной борьбе за исключением седьмого раунда, когда Рамирес серией мощных ударом едва не закончил бой досрочно, однако украинец сумел "выжить" в ринге и выровнять бой. В 9-м раунде Постол хорошей "двоечкой" также потряс оппонента. Все три чемпионские раунды прошли с небольшим преимуществом украинца, но вот судьи отдали предпочтение местному боксеру. В итоге по истечению 12-и раундов судьи отдали победу Рамиресу решением большинства: 114-114, 115-113 и 116-11.

AND STILL! @RamirezBoxing retains his unified junior welterweight championship in a hard fought battle with Viktor Postal. #RamirezPostol pic.twitter.com/5y0S6Oz8k3 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) August 30, 2020

R7 power surge from the champ ⚡️#RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020

