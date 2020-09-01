Чемпион мира рассказал, за счет чего Лопес может победить Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис прокомментировал грядущий объединительный бой в этом дивизионе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

"Молодость - главное преимущество Лопеса. Ломаченко - просто ветеран. Результат боя зависит от того, прочувствует ли Теофимо свой момент. Для победы он должен выйти в ринг с таким настроем, будто ему все равно, с кем боксировать.

Лопес будет бояться или сомневаться в себе? Тогда победит Ломаченко. А вот если Теофимо активирует "режим босса" и забудет, кто такой Ломаченко, то у его соперника возникнут проблемы", - заявил Дэвис в интервью в подкасте на Youtube-канале Last Stand Podcast с Брайаном Кастером.

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Напомним, объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом запланирован на 17 октября в Лас-Вегасе.

Отметим, Джервонту 24 октября ожидает чемпионский бой с чемпионом WBA Super в полулегком и втором полулегком весе мексиканцем Лео Санта Крусом.

Ранее сообщалось, что в бою Ломаченко - Лопес разыграют еще один пояс.