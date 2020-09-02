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Усик - Чисора: возникли новые проблемы с организацией боя

Усик - Чисора: возникли новые проблемы с организацией боя
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: К2 Ukraine
Президент промоутерсокй компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой между украинцем и британцем может не состояться в оговоренные сроки.

По словам функционера, существуют проблемы с продажей билетов на арену O2 в Лондоне. Если стадион не заполнится, то организаторы рискуют потерять миллионы.

"У нас возникла большая проблема с этим поединком. Дело в том, что мы планировали его, исходя из заполненной арены O2 в Лондоне. Но если мы не сможем продать все билеты, то потеряем несколько миллионов долларов.

Здесь два варианта: боксерам нужно либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. В данный момент ведутся переговоры с Усиком и представителями Чисоры. Захотят ли они подождать или согласятся выступить 31 октября? Это будет известно уже в ближайшее время", - рассказал  Хирн в интервью IFL TV.

Отметим, бой Усик - Чисора уже два раза был подвергнут переносу из-за пандемии коронавируса в мире. На данный момент вечер бокса с участием украинца запланирован на 31 октября.

Ранее сообщалось, что Усик может выйти в ринг против Поветкина.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Эдди Хирн.

Автор:

Телеграф
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