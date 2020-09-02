Непобедимый британский "Динамит" готов сразиться с Усиком за пояс WBO

Непобедимый британский боксер супертяжелого веса Дэниела Дюбуа готов выйти на ринг против новичка дивизиона Александра Усика. Об этом сообщил известный промоутер Фрэнк Уоррен.

По словам Уоррена, он выставит своего бойца на чемпионский бой с украинцем по линии Всемирной боксерской организации (WBO), если чемпион Энтони Джошуа откажется от обязательной защиты пояса.

Усик занимает первое место в рейтинге WBO, а Дюбуа, являясь чемпион WBO International, расположился на второй строчке. Таким образом, если Джошуа нацелится сразу на два поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, то вполне может потерять пояс WBO и организация назначит титульный поединок за вакантный пояс между первым и вторым номером рейтинга.

Отметим, уже 24 октября Дюбуа проведет поединок с непобедимым британцем Джо Джойсом, а бой Усика с Дереком Чисорой намечен на 31 октября.

Напомним, на прошлой неделе Дюбуа забил соперника на ринге.