Непобедимый британский "Динамит" готов сразиться с Усиком за пояс WBO

По словам Уоррена, он выставит своего бойца на чемпионский бой с украинцем по линии Всемирной боксерской организации (WBO), если чемпион Энтони Джошуа откажется от обязательной защиты пояса.
Усик занимает первое место в рейтинге WBO, а Дюбуа, являясь чемпион WBO International, расположился на второй строчке. Таким образом, если Джошуа нацелится сразу на два поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, то вполне может потерять пояс WBO и организация назначит титульный поединок за вакантный пояс между первым и вторым номером рейтинга.
Отметим, уже 24 октября Дюбуа проведет поединок с непобедимым британцем Джо Джойсом, а бой Усика с Дереком Чисорой намечен на 31 октября.
Напомним, на прошлой неделе Дюбуа забил соперника на ринге.