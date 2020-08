Британский "Динамит" забил соперника на ринге (Видео)

Вчера, 29 августа, в студии BT Sport в Лондоне состоялся большой вечер профессионального бокса.

В главном бою шоу на ринг вышли непобедимый британский супертяж Дэниэл Дюбуа и опытный нидерландский боксер Рикардо Снайдерс. На кону поединка стоял чемпионский пояс WBO International "Динамита". В итоге Дэниэл добыл победу техническим нокаутом во втором раунде после того, как в четвертый раз отправил соперника на канвас.

Видео боя Дэниэл Дюбуа - Рикардо Снайдерс:

Job done.

Daniel Dubois stops Ricardo Snijders.

Now on to the big one with Joe Joyce pic.twitter.com/AittLsob1A

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) August 29, 2020