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Бокс: претендента дисквалифицировали за удар головой в чемпионском бою (Видео)

Бокс: претендента дисквалифицировали за удар головой в чемпионском бою (Видео)
Обновлено 13:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В ночь на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса.

В главном бою шоу на ринг вышли чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе американец Джеймел Херринг и обладатель пояса WBO Latino пуэрториканец Джонатан Окендо. 

Поединок завершился дисквалификацией претендента после восьмого раунда. Херринг уверенно вел поединок, а в третьем раунде отправил Окендо в нокдаун. В пятом раунде Джеймел и Джонатан столкнулись головами, что привело к образованию сильного рассечение над правым глазом чемпиона. По мнению рефери, претендент нарочно допустил столкновение. Через несколько раундов Херринг заявил, что не видит глазом и в итоге бой был остановлен, а Окендо получил дисквалификацию.

Обзор боя Херринг - Окендо:

Эта победа стала 22 в карьере Джеймела при двух поражениях. Окендо, в свою очередь, проиграл в седьмой раз в 38 боях.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон выделил Ломаченко среди современных боксеров.

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Бокс, Джонатан Окендо, Джеймел Херринг.

Автор:

Телеграф
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