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Майк Тайсон выделил Ломаченко среди современных боксеров

Майк Тайсон выделил Ломаченко среди современных боксеров
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Легендарный американский боксер, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон отметил нескольких более легких современных боксеров, в частности украинца Василия Ломаченко.

"За Василием приятно наблюдать. Хэйни также хорош, как и Стивенсон. Еще могу выделать Спенса и Кроуфорда. Мелкий парень Гарсия - невероятен", -  рассказал Железный Майк в подкасте у известного комментатора Джо Рогана.

Майка Тайсона в скором времени ожидает бой спустя 14 лет простоя с еще одним легендарным американским боксером Роем-Джонсом-младшим. Этот поединок будет носить выставочный характер и по последним данным состоится в конце ноября.

Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO и WBC franchise в легком весе Василий Ломаченко сейчас продолжает свою подготовку к объединительному  поединку с американским чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом. Этот бой намечен на 17 октября.

Ранее отец Лопеса вновь заявил о непобедимости своего сына. 

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Майк Тайсон.

Автор:

Телеграф
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