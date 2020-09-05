Майк Тайсон выделил Ломаченко среди современных боксеров

Легендарный американский боксер, бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон отметил нескольких более легких современных боксеров, в частности украинца Василия Ломаченко.

"За Василием приятно наблюдать. Хэйни также хорош, как и Стивенсон. Еще могу выделать Спенса и Кроуфорда. Мелкий парень Гарсия - невероятен", - рассказал Железный Майк в подкасте у известного комментатора Джо Рогана.

Майка Тайсона в скором времени ожидает бой спустя 14 лет простоя с еще одним легендарным американским боксером Роем-Джонсом-младшим. Этот поединок будет носить выставочный характер и по последним данным состоится в конце ноября.

Чемпион мира по версиям WBA Super/WBO и WBC franchise в легком весе Василий Ломаченко сейчас продолжает свою подготовку к объединительному поединку с американским чемпионом IBF в том же весе Теофимо Лопесом. Этот бой намечен на 17 октября.

Ранее отец Лопеса вновь заявил о непобедимости своего сына.