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Возвращение легенды откладывается: Бой Майка Тайсона под угрозой переноса

Возвращение легенды откладывается: Бой Майка Тайсона под угрозой переноса
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего под угрозой переноса. Об этом сообщает The Ring.

Выставочный поединок между легендами бокса запланирован на 12 сентября в Лос-Анджелесе, однако организаторы задумались о переносе супербоя ради большей прибыли на 28 ноября. Дело в том, что к сентябрю власти вряд ли отменят антикоронавирусные ограничения и поэтому функционеры рассчитывают поднять кассу при более позднем проведении шоу.

Напомним, 54-летний бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. Тогда он отказом сенсационно проиграл Кевину Макбрайду. 51-летний экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший свой последний бой провел в 2018 году против Скотта Симона и победил американца единогласным решением судей.

Напомним, Майк Тайсон уже успел показать проморолик, а также постер боя с Джонсом-младшим.

Ранее кубинский боксер-профессионал повторил невероятное достижение Ломаченко.

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Все по теме:

Бокс, Майк Тайсон, Рой Джонс-младший.

Автор:

Телеграф
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