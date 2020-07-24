Бой двух легенд: проморолик шоу Майк Тайсон - Рой Джонс (Видео)

Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут выставочный бой в сентябре.

Вчера мы сообщали, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон договорился о бое с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом-младшим. А уже сегодня Железный Майк выложил в соцсетях проморолик грядущего выставочного боя, который состоится 12 сентября 2020 года в рамках шоу в Калифорнии.

"Я возвращаюсь 12 сентября в бою против Роя Джонса на платформе триллер и PPV", - написал Тайсон, прикрепив к посту проморолик боя:

Отметим, Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, проиграв в своем последнем бою Кевину Макбрайду. Рой Джонс-младший, в свою очередь, провел свой последний поединок в 2018 году, победив Скотта Сигмона решением судей.

Ранее сообщалось, что Тайсон сразится с белой акулой.