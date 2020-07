Майк Тайсон сразится с белой акулой (Видео)

Железный Майк станет участником шоу Shark Week (неделя акул, - прим. ред.) на канале Discovery. В нем одному из лучших супертяжей в истории предстоит сразиться с белой акулой. Детали шоу и как будет проходить "поединок" человека и акулы пока не известны. Однако сообщается, что мероприятие покажут 9 августа.

Майк Тайсон отметил, что этот вызов помог ему избавиться от страхов, связанных с возвращением на ринг в возрасте 54 лет. Кроме того, бывший абсолютный чемпион мира считает, что участие в Shark Week показало, что он до сих пор может достигать вершин, несмотря на любые трудности.

Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?

The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9

