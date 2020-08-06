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Майк Тайсон опубликовал постер к бою с Роем Джонсом (Фото)

Майк Тайсон опубликовал постер к бою с Роем Джонсом (Фото)
Обновлено 20:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Этой осенью легенды бокса сразятся в выставочном поединке.

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал постер своего следующего поединка с бывшим чемпионом мира в 4-х весовых категориях, в том числе и в хэвивейте Роем Джонсом-младшим.

Железный Майк у себя на страничке в Instagram опубликовал фото постера боя, подписав его датой шоу "9.12.20".

 
 
 
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9.12.20 #tysonjones

Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

Напомним, Железный Майк и Рой-Джонс договорились о проведении выставочного боя в Калифорнии. 12 сентября боксеры проведут 8-раундовую схватку в 120-унцовых перчатках. 

Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. А Рой Джонс свой последний поединок провел в 2018 году, победив в чемпионском бою за титул WBU в крузервейте Скотта Симона.

Ранее в Сети появился проморолих боя Тайсон - Джонс.

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Бокс, Майк Тайсон, Рой Джонм-младший.

Автор:

Телеграф
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