Майк Тайсон опубликовал постер к бою с Роем Джонсом (Фото)

Этой осенью легенды бокса сразятся в выставочном поединке.

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон показал постер своего следующего поединка с бывшим чемпионом мира в 4-х весовых категориях, в том числе и в хэвивейте Роем Джонсом-младшим.

Железный Майк у себя на страничке в Instagram опубликовал фото постера боя, подписав его датой шоу "9.12.20".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 9.12.20 #tysonjones Публикация от Mike Tyson (@miketyson) 6 Авг 2020 в 8:47 PDT

Напомним, Железный Майк и Рой-Джонс договорились о проведении выставочного боя в Калифорнии. 12 сентября боксеры проведут 8-раундовую схватку в 120-унцовых перчатках.

Майк Тайсон не выходил на ринг с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. А Рой Джонс свой последний поединок провел в 2018 году, победив в чемпионском бою за титул WBU в крузервейте Скотта Симона.

Ранее в Сети появился проморолих боя Тайсон - Джонс.