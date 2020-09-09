Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн

Сауль Альварес считает, что транслятор и промоутеры намеренно срывали его поединки в 2020 году. Об этом сообщает boxingscene.

Чемпион мира во версии WBA Super в среднем весе мексиканец Сауль Альварес подал иск на стриминговую платформу DAZN и промоутерскую компанию Golden Boy, владельцем которой является прославленный мексиканский боксер Оскар Де Ла Хойя.

Сауль Альварес считает, что в DAZN намеренно срывали шоу Golden Boy Promotions и таким образом боксер недополучил гарантированные гонорары в 2020 году. Лучший боксер мира оценил свои убытки в $280 млн - именно такая сумма заявлена в иске.

Канело хочет проводить как можно больше боев и уже подыскивает для этих целей другие варианты. Сообщается, что у DAZN, GBP и Оскара Де Ла Йойи есть месяц, чтобы ответить на обвинения Сауля.

Ранее бывший чемпион мира поставил Василия Ломаченко выше Сауля Альвареса в рейтинге лучших боксеров мира.