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Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн

Лучший боксер мира подал иск на промоутера на $ 280 млн
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Сауль Альварес считает, что транслятор и промоутеры намеренно срывали его поединки в 2020 году. Об этом сообщает boxingscene.

Чемпион мира во версии WBA Super в среднем весе мексиканец Сауль Альварес подал иск на стриминговую платформу DAZN и промоутерскую компанию Golden Boy, владельцем которой является прославленный мексиканский боксер Оскар Де Ла Хойя. 

Сауль Альварес считает, что в DAZN намеренно срывали шоу Golden Boy Promotions и таким образом боксер недополучил гарантированные гонорары в 2020 году. Лучший боксер мира оценил свои убытки в $280 млн - именно такая сумма заявлена в иске. 

Канело хочет проводить как можно больше боев и уже подыскивает для этих целей другие варианты. Сообщается, что у DAZN, GBP и Оскара Де Ла Йойи есть месяц, чтобы ответить на обвинения Сауля.

Ранее бывший чемпион мира поставил Василия Ломаченко выше Сауля Альвареса в рейтинге лучших боксеров мира.

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Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя.

Автор:

Телеграф
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