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Известный боксер поставил Ломаченко выше Канело

Известный боксер поставил Ломаченко выше Канело
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Мексиканский боксер-профессионал, экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший считает, что чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Сауль "Канело" Альварес является переоцененным бойцом.

По мнению Чавеса-младшего, лучшими боксерами мира являются украинец Василий Ломаченко, а также представители США Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс.

"Канело хороший боец, но в данный момент его слишком переоценивают. На мой и не только мой взгляд, в его последних десяти боях он пользовался преимуществом за счет веса. В двух боях с Головкиным у него ничья и поражение. Бой с Котто можно было бы считать ничейным, и они обманули меня с весом… взвешивание было в девять вечера, и потом я не мог поесть до часу дня, такого еще никогда не было.

Сейчас лучшими боксерами мира являются: Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Все они явно выше Канело", - рассказал Хулио Сезар.

Отметим, Хулио Сезар Чавес-младший и Сауль Альварес провели поединок в мае 2017 года. Тогда Канело одолел оппонента единогласным решением судей. Чавес-младший позднее заявил, что проиграл эту схватку из-за дикой весогонки, в результате которой он проводил поединок в плохой физической форме.

Ранее Майк Тайсон назвал любимых боксеров, среди которых оказался и Василий Ломаченко.

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Все по теме:

Футбол, Сауль Альварес, Василий Ломаченко, Хулио Сезар Чавес-младший.

Автор:

Телеграф
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