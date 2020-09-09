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"Надеюсь, Лукашенко все удержит": Поветкин - о протестах в Беларуси (Видео)

"Надеюсь, Лукашенко все удержит": Поветкин - о протестах в Беларуси (Видео)
Обновлено 17:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Российский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелом весе Александр Поветкин рассказал о своем отношении к протестам в Беларуси.

По мнению Александра, в Беларуси происходит "чье-то вмешательство" и он надеется, что Александр Лукашенко возьмет ситуацию под контроль.

"Я не политик, но иногда стараюсь следить за событиями. Волнения в Беларуси? Наверное, они кем-то созданы, и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы все правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть.

Думаю, хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Трудно сказать, что будет с Беларусью. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Мне нравится Лукашенко. Я был в Беларуси, хорошая и нормальная страна. Хорошие колхозы, огороды, все чистенько, ни одного пьяного", - поделился своим мнением Поветкин в интервью на канале Metametrica.

В своем последнем бою Поветкин сенсационно нокаутировал Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона WBC в хэвивейте. Кроме того, "Русский Витязь" выиграл специальный бриллиантовый пояс Совета.

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Беларусь, Александр Поветкин, Бокс.

Автор:

Телеграф
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